Ad una settimana dalla presentazione di iPhone 14 Pro (prevista per il 7 settembre, all’evento Far Out che si terrà all’Apple Park di Cupertino), una nuova indiscrezione suggerisce che lo smartphone arriverà con un inedito caricabatterie da 30W.

La notizia giunge dall’utente Twitter DuanRui – relativamente affidabile -, secondo cui un produttore impegnato nel settore dei caricabatterie avrebbe inviato a stampa e recensori di prodotti tech questi presunti caricabatterie da USB-C a Lightning da 30W. Come probabilmente saprete, per l’USB-C su iPhone c’è invece da attendere il 2023.

Questa non è la prima volta che circola una notizia di questo tipo. Già a marzo il noto analista Ming-Chi Kuo (ben più attendibile del sopracitato DuanRui) descriveva una nuovo caricabatterie GaN da 30W in uscita nel 2022. Con un nuovo form factor, poi.

Restando in tema, Apple ha recentemente lanciato un caricabatterie GaN da 35W per il MacBook Air con chip M2. Accessorio che iPhone 14 Pro potrebbe supportare senza alcun dubbio, i watt infatti non sono un problema, come dimostrano diversi smartphone della concorrenza. Un esempio è il Realme GT Neo 3, con ricarica SuperDart da 80W.

Come al solito, trattandosi di rumor, consigliamo di prendere quanto riportato sopra con le dovute precauzioni. In ogni caso, non c’è da aspettare poi così tanto per scoprire la verità: l’evento Far Out prenderà il via alle 19:00 del 7 settembre e sul palco dello Steve Jobs Theater il CEO Tim Cook – in buona compagnia di altri volti noti, come Craig Federighi – presenterà la lineup di iPhone 14 e, quasi sicuramente, gli Apple Watch di nuova generazione.