iPhone 14 Plus: ancora un top di gamma, oggi costa POCHISSIMO

iPhone 14 Plus è ancora oggi, nonostante l’uscita del 15 e i rumor sul 16 un telefono di primissima fascia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 29% per un costo finale di 699€.

iPhone 14 Plus: risparmia sul tuo nuovo smartphone

L’iPhone 14 Plus di Apple rappresenta l’equilibrio perfetto tra prestazioni avanzate e design elegante. Dotato di un display Super Retina XDR da 6,7 pollici, offre una qualità visiva eccezionale, ideale per chi ama guardare video, giocare o navigare con una definizione straordinaria. Con una batteria che dura tutto il giorno, l’iPhone 14 Plus permette fino a 26 ore di riproduzione video, rendendolo un compagno affidabile per chi è sempre in movimento.

La robustezza è garantita dal Ceramic Shield e dalla resistenza all’acqua, che proteggono il dispositivo da urti e liquidi, confermandolo all’avanguardia nel settore. Sotto la scocca, l’iPhone 14 Plus è alimentato dal potente chip A15 Bionic con una GPU a 5-core, che assicura prestazioni fulminee e supporta le reti cellulari 5G ultrarapide, per un’esperienza d’uso senza precedenti.

Il sistema di fotocamere evoluto consente di scattare foto straordinarie in ogni condizione di luce. La Modalità Azione garantisce riprese video stabili e senza sbalzi, mentre la Modalità Cinema permette di registrare video in Dolby Vision 4K fino a 30 fps, offrendo risultati cinematografici direttamente dal tuo smartphone.

Disponibile nel raffinato colore Mezzanotte e con una capacità di 128 GB, l’iPhone 14 Plus è compatibile con tutti i principali fornitori di servizi wireless, grazie al suo fattore di forma a barra e alla tecnologia cellulare 5G.

Su Amazon, oggi, iPhone 14 Plus viene messo in promozione con sconto del 41% per un costo totale e finale d'acquisto di 699€.

