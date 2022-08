iPhone 14: leak svela (parte) della confezione e le info sulla RAM!

È a dir poco certa l’ondata di leak a ridosso dell’evento Far Out del 7 settembre. Sul palco dello Steve Jobs Theater sarà presentata la lineup di iPhone 14 ma la sensazione è che scopriremo un bel po’ di cose nei giorni precedenti, come spesso accaduto in passato. Oggi, ad esempio, un nuovo leak svelerebbe parte della confezione di iPhone 14 Pro e scioglierebbe ogni dubbio sulla RAM dei quattro nuovi smartphone.

A condividere foto e informazioni è l’account ShrimpApplePro su Twitter, riprese dal social network cinese Weibo. Lo scatto ci mostra il nome di uno dei prossimi smartphone Apple – iPhone 14 Pro, appunto – e la linguetta per l’apertura della confezione. Zero plastica come negli ultimi anni: tutta carta riciclabile.

Sorvoliamo sul design del display, che al 99,9% presenterà due fori (non uno!) al posto della tacca.

Per quanto riguarda invece la RAM, la notizia – da confermare, ovviamente – è positiva. In base a quanto si legge, tutta la lineup di iPhone 14 potrà contare su 6GB di RAM. In realtà, già nelle scorse settimane Ming-Chi Kuo e altre attendibili fonti avevano suggerito la stessa cosa. Speriamo solo Apple non faccia scherzi in quel di Cupertino.

iPhone 14 Pro seal

According to them, this is the display’sdesign (😂)

All 6GB of ram, pro iPhone have a white box https://t.co/83REgWttPv pic.twitter.com/Uj2oihfgro — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) August 30, 2022

I due protagonisti dell’evento del 7 settembre saranno senza dubbio iPhone 14 Pro e Pro Max (forse disponibili anche in Viola e Blu), gli unici due inediti smartphone di Apple a lasciarsi alle spalle il notch e a ottenere i vantaggi del processore A16 Bionic. Anche iPhone 14 avrà qualcosa da dire, ma – considerato il prezzo di partenza vicino ai 1000 euro – a quel punto conviene investire su iPhone 13, in questi giorni acquistabile su Amazon a prezzi davvero ottimi.