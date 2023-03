Nonostante il suo lancio sul mercato sia di pochissime settimane fa, il “nuovo” iPhone 14 nella finitura gialla è disponibile su Amazon ad un minimo storico eccezionale. Grazie allo sconto del 14% risparmi infatti 150€, quindi puoi completare l’acquisto a 879,99€.

Puoi pagare anche in 12 comode rate mensili da 73,34€ l’una, senza interessi o costi nascosti. La spedizione è gratuita se ti abboni a Prime, come al solito.

iPhone 14 Giallo al minimo storico su Amazon: sconto immediato di 150€

Design

iPhone 14 da 6,1″ ha un robusto design in alluminio aerospaziale resistente all’acqua e alla polvere, con parte frontale in Ceramic Shield che protegge l’iPhone da gocce e schizzi e dagli incidenti più comuni. L’architettura interna riprogettata offre performance costanti superiori, ideali per gestire carichi di lavoro pesanti e videogiochi ad alte prestazioni, semplificando al contempo le riparazioni e riducendone il costo.

Lo smartphone è dotato di un display Super Retina XDR con tecnologia OLED che supporta 1200 nit di luminosità di picco HDR e supporto per Dolby Vision.

Fotocamera

Con iPhone 14, hai a disposizione un sistema a doppia fotocamera all’avanguardia sempre a portata di mano. Il sistema comprende una nuova fotocamera principale di livello professionale con un sensore più ampio per foto e video straordinari, e una fotocamera con ultra-grandangolo per catturare prospettive uniche.

Il melafonino ha la nuova fotocamera anteriore TrueDepth, che mette a fuoco automaticamente più soggetti a distanze diverse per primi piani più nitidi e bellissimi selfie di gruppo. Inoltre, la maggiore apertura del diaframma cattura colori più brillanti e dettagli più definiti in condizioni di scarsa luminosità.

C’è anche il Photonic Engine, che migliora le prestazioni fotografiche di tutte le fotocamere in condizioni di media o scarsa luminosità rispetto ai modelli della generazione precedente: fino a due volte superiori per le fotocamere TrueDepth e ultra-grandangolo e fino a 2,5 volte superiori per la nuova fotocamera principale.

Funzioni video: la modalità Azione consente di girare video fluidi in movimento che si adattano a oscillazioni e movimenti significativi, anche quando il video viene fatto nel bel mezzo dell’azione; la modalità Cinema supporta il 4K a 30 fps e 24 fps, permettendo un bellissimo effetto di profondità di campo che cambia automaticamente la messa a fuoco in modo semplice e intuitivo per catturare momenti in stile cinematografico.

Chip A15 Bionic con GPU 5-core

La GPU 5-core aumenta la velocità di elaborazione per carichi di lavoro impegnativi e offre una grafica ancora più fluida per le app video e i giochi ad alte prestazioni. Inoltre, il chip A15 Bionic è al cuore di funzioni della fotocamera come il Photonic Engine e le modalità Azione e la modalità Cinema, garantendo allo stesso tempo un’autonomia eccezionale e proteggendo funzioni fondamentali di privacy e sicurezza quali la crittografia dei dati con Secure Enclave.

La CPU 6-core, con due performance core e quattro efficiency core, è in grado di svolgere in scioltezza operazioni complesse, mentre il Neural Engine 16‑core può eseguire 15.800 miliardi di operazioni al secondo, permettendo calcoli di machine learning ancora più veloci per le funzioni di iOS 16 e le esperienze in app di terze parti.

SOS Emergenze via Satellite

SOS emergenze via satellite consente all’utente di inviare un messaggio ai soccorsi quando non è disponibile una rete cellulare o Wi-Fi, grazie a una combinazione di componenti progettati ad hoc e software perfettamente integrato.

Questo servizio, che ha già aiutato molte persone in situazioni di emergenza negli Stati Uniti, in Canada, Francia, Germania, Irlanda e nel Regno Unito, verrà introdotto entro la fine del mese anche in altri paesi, Italia compresa!

