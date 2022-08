Non è assolutamente un mistero il fatto che a settembre ci sarà un evento Apple. Ed è uno dei più attesi di sempre, visto che vedrà come assoluti protagonisti i quattro modelli di iPhone 14. E inoltre, secondo Mark Gurman di Bloomberg, oltre agli smartphone ci sarà spazio anche per la nuova generazione di Apple Watch (e a tal proposito, la delusione potrebbe essere dietro l’angolo).

Purtroppo non siamo in grado di fornirvi una data certa da cerchiare sul calendario, ma per Gurman – fonte più che affidabile su tutto ciò che riguarda l’azienda di Cupertino – non ci sono dubbi sul fatto l’evento si terrà nella prima metà del prossimo mese. I colleghi di AppleTrack hanno lanciato una ipotesi che potrebbe essere molto vicina alla realtà: il 6 settembre (con gli iPhone 14 in vendita dal 16 dello stesso mese).

Apple's iPhone 14 event could take place on Tuesday, September 6, according to a new rumor. 🚨📱 If this ends up being the case, the phones will likely go on sale the following week on Friday, September 16. pic.twitter.com/Uej1VhxV8f — AppleTrack (@appltrack) August 7, 2022

In California sono ovviamente già iniziati i lavori, e sì, si tratterà ancora una volta di un evento pre-registrato. In tanti speravano in una ripresa degli eventi in presenza, come negli anni pre-COVID, ma per la firma di Bloomberg non è questo l’anno.

A giugno, in occasione della WWDC22, un numero limitato di persone è stato accolto all’Apple Park per guardare il keynote pre-registrato e provare i nuovi device, come il MacBook Air M2. Le cose andranno così anche a settembre? Lo scopriremo nei prossimi giorni, quando il colosso tech consegnerà gli inviti per la stampa.

L’ultima uscita della newsletter Power On di Gurman si conclude con una indiscrezione circa la seconda metà del 2022 di Apple. A settembre, come detto, saranno presentati i nuovi iPhone ed Apple Watch. Ad ottobre ci sarà poi un secondo evento, incentrato su nuovi Mac e iPad.