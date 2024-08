iPhone 14 è ancora un top di gamma e oggi lo compri risparmiando 370€

iPhone 14 è ancora oggi un top di gamma di casa Apple e su eBay è presente e disponibile uno sconto in formato XL del 36% (370€) per un costo totale e finale d’acquisto di 659,90€.

Le caratteristiche di iPhone 14: è ancora uno smartphone di fascia alta

L’iPhone 14 si distingue per il suo display Super Retina XDR da 6,1 pollici, che offre una risoluzione di 2532 × 1170 pixel a 460 ppi, garantendo immagini nitide e colori vividi. Questo modello vanta una resistenza agli schizzi, alle gocce e alla polvere con una classificazione IP68, assicurando durabilità e affidabilità in vari ambienti. Il cuore del dispositivo è il chip A15 Bionic, che offre prestazioni straordinarie anche per le applicazioni più complesse.

La fotocamera posteriore doppia da 12 MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP garantiscono scatti di alta qualità. Con iOS 17, puoi personalizzare la schermata di blocco, visualizzare aggiornamenti in tempo reale e controllare gli anelli Attività, offrendo un’esperienza utente ancora più coinvolgente.

Un’importante innovazione è il Rilevamento Incidenti, che permette all’iPhone 14 di rilevare un grave incidente d’auto e chiamare i soccorsi se non puoi farlo. La batteria di questo modello assicura un’autonomia eccezionale.

Per gli appassionati di fotografia, la nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini migliorate garantiscono scatti straordinari in ogni condizione di luce. La modalità Azione stabilizza le riprese durante le attività più movimentate, mentre la modalità Cinema consente di registrare video in 4K a 24 fps, simile agli standard cinematografici. Infine, la fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma assicura selfie dettagliati e vivaci.

Su eBay, oggi, iPhone 14 in versione blu viene messo in offerta con sconto del 36% (370€) e viene venduto al costo finale e totale di 659,90€.

