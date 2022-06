Secondo Ming-Chi Kuo, il noto analista molto addentro alle cose di Cupertino, il chip A16 Bionic sarà una esclusiva di iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max. Per gli altri due modelli, invece, Apple dovrebbe utilizzare il chip A15 Bionic, lo stesso di iPhone 13 e iPhone SE 2022. In compenso, il taglio minimo di RAM sarà 6GB per tutti.

Si tratterebbe di un cambio di strategia inaspettato, ma anche di un ritorno al passato. Nel 2013, come in molti ricorderanno, Apple lanciò iPhone 5S con A7 e iPhone 5C con A6 (uno dei compromessi dello smartphone con la scocca in policarbonato); mitigato, però, dall’aumento della memoria.

E non lo afferma soltanto Kuo. Anche la società di ricerca taiwanese TrendForce – tra le voci più note del web in fatto di prodotti Apple – conferma che i quattro smartphone della linea iPhone 14 avranno 6GB di RAM, ma con alcune differenze: gli unici equipaggiati con la RAM di tipo LPDRR5 saranno i modelli Pro e Pro Max, per gli altri due invece “solo” LPDDR 4x, dunque di tipo performante.

Questa la scaletta della RAM:

Infine, l’indiscrezione su nomi e rispettive dimensioni dei display. Un’anticipazione: il modello Mini non c’è.

Only two Pro models would upgrade to the A16 processor, while the 14 & 14 Max will remain the A15. All four new models will likely come with 6GB RAM, with the difference being LPDDR 5 (14 Pro & 14 Pro Max) vs. LPDDR 4X (14 & 14 Max). https://t.co/tHcszIz6gX

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 13, 2022