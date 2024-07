iPhone 14 bianco in MEGA SCONTO su eBay: 370€ risparmiati

iPhone 14 è ancora oggi un telefono top di gamma e oggi, il modello in colorazione bianca viene scontato del 36% e viene venduto a 659,90€.

iPhone 14

L’iPhone 14 rappresenta un salto di qualità nel mondo degli smartphone con il suo display Super Retina XDR. Questo schermo OLED all-screen da 6,1″ offre una risoluzione di 2532×1170 pixel a 460 ppi, garantendo una visione incredibilmente nitida e dettagliata. iPhone 14 è resistente a schizzi, gocce e polvere, rendendolo ideale per ogni situazione.

Al cuore di questo dispositivo c’è il chip A15 Bionic, una CPU 6-core con 2 performance core e 4 efficiency core, una GPU 5-core e un Neural Engine 16-core. Questo potente processore assicura prestazioni elevate e una gestione efficiente delle risorse.

La fotocamera posteriore doppia da 12MP + 12MP e la fotocamera frontale TrueDepth da 12MP offrono una qualità fotografica straordinaria. Con iOS 16, puoi personalizzare la schermata di blocco in modi nuovi e creativi, portando in primo piano il soggetto di una foto e controllando gli aggiornamenti dalle tue app preferite.

Il rilevamento degli incidenti è una funzione di sicurezza cruciale: l’iPhone 14 può accorgersi di un grave incidente d’auto, allertare i soccorsi e avvisare i tuoi contatti di emergenza. La batteria dell’iPhone 14 ti accompagna per un’intera giornata. Le foto e i video sono resi ancora più spettacolari grazie alla nuova fotocamera principale e all’elaborazione avanzata delle immagini. La modalità Azione stabilizza le riprese, anche in movimento, mentre la modalità Cinema permette di registrare in 4K a 24 fps, come nei film di Hollywood.

iPhone 14

