Coincidenza? Nel giorno del “vero” Black Friday, su Amazon fa capolino un ottimo sconto per portarsi a casa iPhone 14 ad un prezzo decisamente più ragionevole rispetto a quello proposto da Apple. Nella tinta azzurra e con 128GB di archiviazione interna, lo smartphone ti costa 907 euro, ovvero 122 euro in meno. E puoi pagare anche a rate, 5 da 181,40 euro al mese.

iPhone 14 in sconto su Amazon: ora sì che iniziamo a ragionare

iPhone 14 – nell’apprezzata colorazione azzurra, in questo caso – è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici, ben protetto dal Ceramic Shield e con tecnologia True Tone. Sul retro la solita “pulizia” di Apple, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale, e il logo dell’azienda al centro della scocca in vetro.

Passiamo ora alle performance. Viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core, un processore di assoluto spessore e che mette in ridicolo anche processori più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, anche le applicazioni notoriamente più “pesanti”.

Foto e video? Non ce n’è per nessuno. La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna. E poi, oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha lanciato anche il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, ti segnalo la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.