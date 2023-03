iPhone 14 è uno smartphone che vanta una lunga listi di pregi. A voler invece guardare i difetti, quello che balza subito all’occhio è il prezzo proposto da Apple: oltre 1000€, follia pura. Fortuna però che lo smartphone del 2022 si trova a molto meno: su eBay lo puoi acquistare a soli 785€, con spedizione e gratuita e pagamento in tre rate senza interessi scegliendo PayPal come metodo. Meglio di così, non si può.

Lo smartphone è venduto da eShopping, rivenditore professionale con feedback positivo al 99,3% e con oltre 80mila recensioni di clienti soddisfatti. La spedizione, ripeto, è gratuita.

iPhone 14 a 785€: una stupenda realtà, solo su eBay

iPhone 14 è munito di un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con tecnologia True Tone. E poi è super resistente, grazie al Ceramic Shield. Sul retro la solita pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Sulle prestazioni non c’è storia: viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Uno dei migliori processori in circolazione e che mette in ridicolo anche i chip più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, anche le applicazioni notoriamente più “pesanti”.

Foto e video? Non ce n’è per nessuno. La fotocamera principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna. E poi, oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha lanciato anche il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, ti segnalo la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.