Amazon ed eBay si danno battaglia (non direttamente, si chiaro), e questo è solo un bene per l’utente che così ha maggiori possibilità di scelta e di risparmio. Sul sito di aste iPhone 14 è attualmente in promo a 899 euro, un prezzo ottimo, ma bisogna ammettere che sono in tanti a preferire Amazon. Vuoi per la spedizione in tempi record, vuoi per la possibilità di pagare in cinque rate, vuoi per facilità di un eventuale reso. E dunque, se rientri tra i fan del gigante di Seattle, devi sapere che iPhone 14 ti costa 949 euro, ovvero 80 euro in meno rispetto al prezzo di listino proposto da Apple.

Su Amazon, come suggerito poco sopra, puoi contare anche sulla comodità del pagamento a rate. Sono 5 da 189,80 euro al mese. La spedizione è gratuita per tutti gli abbonati Prime.

iPhone 14, il prezzo scende e tutti sono contenti

In termini di design, non c’è praticamente nulla di nuovo da segnalare rispetto ai device lanciati da Apple lo scorso anno. In realtà, questa da molti viene intesa come una cosa positiva, perché il design introdotto con iPhone 12 e ripreso poi nel 2021 anche con iPhone 13 ha lasciato il segno nel cuore della community.

iPhone 14 – bellissimo nella colorazione azzurra – vanta un display Super Retina XDR OLED da 6,1 pollici con tecnologia True Tone, ben protetto dal Ceramic Shield. Sul retro la solita – stupenda – pulizia a cui Apple ci ha ormai abituato, con le due fotocamere in alto a sinistra, in diagonale.

Cosa dire delle prestazioni? Viene preso in prestito il chip A15 Bionic di iPhone 13 Pro, quindi con GPU a 5-core. Un processore sì del 2021 ma che mette in ridicolo anche chip più recenti realizzati da altre aziende. Tutto gira al massimo della fluidità, per un’esperienza senza intoppi, sempre ai massimi livelli.

La punta di diamante è la doppia fotocamera. Quella principale è ora da 12 megapixel, con un sensore più ampio e pixel da 1.9 micron. Sono stati poi migliorati del 49% gli scatti in condizioni di scarsa luminosità come così è stata resa più efficace l’esposizione nella Modalità Notturna.

La nuova fotocamera principale e l’elaborazione delle immagini sono ancora più sofisticate, per scatti sempre più sensazionali con ogni tipo di luce, e soprattutto in notturna.

Oltre agli attesi upgrade della fotocamera frontale, Apple ha presentato il Photonic Engine, che porta al livello successivo le foto in low-light.

Infine, relativamente ai video, è da segnalare la Modalità Azione. Questa garantisce una nuova stabilizzazione, davvero pazzesca in base a quanto mostrato durante l’evento Far Out in quel di Cupertino.

Stai correndo al parco o facendo un trekking bello impegnativo? Le tue riprese rimangono stabili e senza sbalzi grazie alla nuova modalità Azione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.