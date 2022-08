iPhone 13 Pro: sbrigatevi, è rimasto un solo pezzo

Inutile nascondere l’evidenza: chi cerca l’eccellenza in un dispositivo mobile non può non acquistare un iPhone 13 Pro. Soprattutto se siete amanti della fotografia o della creazione di video, lui ha un comparto fotografico da fare invidia a chiunque. A breve vi spieghiamo il perché, ma prima di tutto sappiate che oggi è in offerta su Amazon a soli 999,99 €. Stiamo parlando di uno sconto di oltre 150 euro. Dopo un lungo periodo di latitanza dovuto alla carenza dei semi conduttori, finalmente i dispositivi tech stanno ritornando nei magazzini del noto e-commerce, ma sbrigatevi perché sono solo pochi pezzi a questo prezzo.

iPhone 13 Pro: finalmente può essere vostro

Questo smartphone ha un incredibile Display Super Retina XDR da ben 6,1″, dotato di tecnologia ProMotion per un’esperienza ancora più fluida e reattiva su qualsiasi contenuto che verrà riprodotto su di esso. La Modalità Cinema con la profondità di campo gestita dall’ottima AI di casa Apple e spostamento automatico della messa a fuoco, vi consente di registrare video da paura. Infatti il nuovo sistema di fotocamere Pro da 12MP, sono dotate: del sensore scanner LiDAR, uno zoom ottico 6x, video ProRes, HDR 4, Apple ProRAW, E possono registrare video in HDR fino a 4K con tecnologia Dolby Vision.

La potenza qui non manca di certo, sotto al telaio pulsa il Chip A15 Bionic che vi consente prestazioni davvero elevate in qualsiasi condizione di utilizzo, invece la batteria vi consente un’autonomia che può arrivare addirittura fino a 20 ore di riproduzione video. Il tutto è racchiuso da un design moderno e minimal, super resistente grazie alla Ceramic Shield e una certificazione contro acqua e polveri IP68 che vi farà dormire sogni tranquilli. Questi sono alcuni dei motivi per la quale non potete perdere assolutamente questa offerta su Amazon, ma la lista delle sue qualità è ancora molto lunga. iPhone 13 Pro è scontato a soli 999,99 €. Correte è rimasto un solo pezzo.