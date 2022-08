Questa è l’occasione che cercavi per toglierti lo sfizio di cambiare telefono. Lo sconto di 90€ porta iPhone 13 Pro Max da 128GB – tinta Grafite – ad un soffio dal minimo storico. Puoi acquistarlo a 1.199€ oppure optare per il pagamento in 5 rate mensili da 239€. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon ed è segnalato in “disponibilità immediata”.

Parliamo dell’ammiraglia degli smartphone di Cupertino. Display Super Retina XDR da 6,7″ con ProMotion, esclusiva di questa linea di prodotto, e del sistema di fotocamere da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo con zoom ottico 6x e soprattutto scanner LiDAR per una Realtà Aumentata incredibilmente realistica.

Tutta la potenza del chip A15 Bionic e fino a 28 ore di riproduzione video ininterrotta. Oltre ovviamente alla connettività 5G che rende ancora più fulmineo ogni download. C’è poco da dire perché parliamo del miglior iPhone esistente oggigiorno, e di uno dei migliori smartphone dell’intero mercato per potenza, funzionalità e affidabilità.

Tra l’altro, il rateo Amazon è incredibilmente conveniente perché è a tasso zero reale e non richiede firme, invio di documentazione né busta paga. Basta spuntare l’opzione al momento di mettere il prodotto nel carrello; e se le rate Amazon non sono disponibili, puoi sempre scegliere il finanziamento Cofidis come spieghiamo qui.