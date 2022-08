iPhone 13 Pro 128GB: nuovo MINIMO STORICO

Finalmente una gioia, almeno per chi aspettava l’occasione per cambiare telefono. Nonostante sia stato lanciato da poco tempo, iPhone 13 Pro color da 128GB lo compri a 1.079€ oppure 215€/mese raggiunge un nuovo minimo storico: a interessi zero reali e con consegna rapida Prime. Allo stesso prezzo trovi sia la versione Oro che quella Verde Alpino.

Display Super Retina XDR da 6,1″ con ProMotion e Modalità Cinema, fotocamere professionali da 12MP con scanner LiDAR e zoom ottico 6x, Face ID e tutta la potenza del chip A15 Bionic. E una batteria che dura a lungo, e che garantisce ben 22 ore di riproduzione video. Questo e molto altro è iPhone 13 Pro.

Meglio di così, solo iPhone 14 Pro che verrà presentato tra qualche giorno ma che tuttavia costerà circa 500€ in più. Il telefono ha uno schermo OLED da 6,1 pollici risoluto, con tecnologia ProMotion (il refresh rate è adattivo, spazia dai 10 ai 120 Hz a seconda del contenuto) ed è costruito in acciaio e vetro satinato.

Il modulo fotografico comprende tre sensori posteriori con flash LED (tutti da 12 Megapixel) in grado di catturare video 4K HDR in modalità ProRES. E volendo, è possibile scattare foto in modalità ProRAW per un editing ex post come su fotocamere professionali.

Il processore è l’Apple Bionic A15 con modem 5G: velocità, fluidità al top, perfetto per il gaming e anche per chi, col telefono, deve lavorarci in mobilità. A questo prezzo, poi, non si può davvero dire di no: acquista iPhone 13 Pro color 128GB a a 1.079€.