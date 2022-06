iPhone 13 Pro (1 TB) ad un prezzo INCREDIBILE: mai così basso

Se state cercando un nuovo telefono top di gamma in casa Apple abbiamo la soluzione che fa per voi. Tenetevi forte, perché adesso vi consiglieremo quello che è il miglior flagship mai presentato dalla compagnia di Cupertino. Design, potenza, batteria, comparto fotografico e storage “illimitato”. Signori e signore, stiamo parlando di iPhone 13 Pro in versione da 1 TB di spazio e in colorazione Blue Sierra. È venduto e spedito da Amazon ma, anzichè essere venduto a 1769,00€, ve lo portate a casa a 1589,00€ con spedizione gratuita e consegna celere in 24 o 48 ore. Non di meno, avrete tutti i vantaggi tipici del portale di e-commerce americano, come i resi gratuiti entro un mese, la possibilità di avere l’assistenza 7 giorni su 7 e la garanzia sul prodotto per ben due anni.

Capiamo bene che la cifra è leggermente elevata, ma parliamo del top di gamma assoluto. Non c’è nessun’altra ammiraglia Apple così potente e con uno storage così elevato.

Il telefono ha uno schermo OLED da 6,1 pollici risoluto, con tecnologia ProMotion (il refresh rate è adattivo, spazia dai 10 ai 120 Hz a seconda del contenuto) ed è costruito in acciaio e vetro satinato.

Il modulo fotografico comprende tre sensori posteriori con flash LED (tutti da 12 Mpx) che girano video in 4K HDR e in modalità ProRES. Si possono anche scattare le fotografie in ProRAW per un editing preciso e affidabile.

Il processore è l’Apple Bionic A15 con modem 5G: velocità, fluidità al top, perfetto per il gaming così come per il lavoro. Dopo gli Apple Silicon M1, questo è il SoC mobile più versatile al mondo.

A 1589,00€, iPhone 13 Pro è un investimento, ma è perfetto per chi ne deve fare un utilizzo a 360 gradi. E non dovrete temere neppure la batteria: l’autonomia è mostruosa.