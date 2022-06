iPhone 13 mini: sconto FOLLE per poche ore (-12%)

Se state cercando un nuovo telefono di Apple e non amate i padelloni, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama iPhone 13 mini e oggi, grazie agli sconti pazzi di Amazon, si porta a casa ad un costo davvero super.di fatto, da 839 €, potrà essere vostro a soli 739€, con spedizione gratuita per gli iscritti al programma di Amazon Prime.

La versione in sconto è quella da 128 GB ed è disponibile in colorazione Mezzanotte. La disponibilità è immediata e se lo ordinate entro poche ore, potrà arrivare già domenica… o al massimo, lunedì.

iPhone 13 mini: la scelta vincente

Rispetto al modello dell’anno scorso, questo mini iPhone ha un’autonomia più elevata.con un utilizzo medio intenso vi accompagnerà fino all’ora di cena; mica male per il piccoletto.

Ha un meraviglioso display super retina da 5,4 pollici, dotato di tecnologia OLED e capace di rendere i vostri contenuti ancora più vibranti.la modalità cinema che si ottiene nel comparto fotografico permette di avere una profondità di campo smart e lo spostamento automatico della messa fuoco anche nei video. Tradotto in poche parole, la qualità sarà eccelsa e potrete divertirvi a realizzare video semiprofessionali con il vostro melafonino.

La fotocamera anteriore da 12 megapixel consente la registrazione di video HDR in 4K con Dolby Vision. Sempre rimanendo in tema foto, citiamo gli stili fotografici, lo smart HDR 4, il Dolby Vision, lo Slow motion, e molto altro ancora.

Il processore e l’A15 Bionic che garantisce prestazioni uniche anche durante il gaming. La scocca è davvero resistente grazie al vetro Ceramic Shield.

A soli 739,00€ è da non perdere, anche perché con Amazon avrete il supporto 7 giorni su 7, la garanzia sul device per due anni, la possibilità di avere la riparazione o sostituzione in caso di guasto e molto altro ancora.

Fate presto, non sappiamo quante scorte ci siano ancora.