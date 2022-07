Come suggerisce il nome, questo iPhone è “mini” nelle dimensioni, ma in quanto a prestazioni non è secondo a nessuno. iPhone 13 Mini è uno smartphone favoloso, più compatto rispetto ad altri dispositivi da tanti considerati ingombranti e scomodi da utilizzare, con una mano e non.

Oggi puoi acquistare iPhone 13 Mini da 512GB (ovvero con il massimo della memoria interna) a 899 euro. Solo approfittando dello sconto odierno, puoi risparmiare 290 euro. Il device è venduto e spedito da Amazon, con spedizione gratuita per tutti gli abbonati a Prime.

iPhone 13 Mini

Lo smartphone, come anticipato poco sopra, è un top di gamma a tutti gli effetti. È equipaggiato con un Display Retina XDR da 5.4″ che è a dir poco spettacolare e ha dalla sua un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e che può registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. E che dire della fotocamera anteriore TrueDepth? Beh, che ha un sensore da 12MP con supporto alla Modalità Notte che può registrare video HDR a 4K con Dolby Vision (sì, proprio come la posteriore).

Nel suo ricercato design a lingotto (con Ceramic Shield) si nasconde il processore A15 Bionic, il cuore pulsante che mette sul piatto prestazioni da capogiro. Zero rallentamenti, zero riavvii improvvisi, fluidità senza pari.

Lo sconto di 290 euro su iPhone 13 Mini 512GB sarà attivo solo per poche ore. Se desideri evitare il pagamento in unica soluzione, puoi optare per le 5 rate Amazon, senza costi aggiuntivi o nascosti: 74,92 euro al mese, per 5 mesi.