iPhone 13 di un colore RARISSIMO ad un PREZZO REGALATO su Amazon

L’iPhone 13 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1″, offre una qualità visiva eccezionale con colori vibranti e contrasti profondi. Una delle caratteristiche distintive è la Modalità Cinema, che utilizza la profondità di campo smart per uno spostamento automatico della messa a fuoco durante la registrazione dei video, garantendo riprese sempre nitide e artisticamente sfocate quando necessario.

La fotocamera posteriore è un sistema a doppia fotocamera da 12MP, che include un grandangolo e un ultra-grandangolo. Con funzionalità avanzate come gli Stili fotografici, Smart HDR 4 e la modalità Notte, l’iPhone 13 cattura immagini dettagliate e luminose in qualsiasi condizione di luce. La registrazione video raggiunge nuovi livelli di qualità con il supporto per HDR a 4K con Dolby Vision, garantendo filmati dai colori vividi e dettagliati.

La fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP offre funzionalità simili, con supporto per la modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision, perfetta per selfie di alta qualità e videochiamate nitide. Al cuore di tutto c’è il potente chip A15 Bionic, che garantisce prestazioni sorprendenti in ogni situazione, da multitasking fluidi a giochi e app di grafica intensiva.

L’iPhone 13 è progettato per durare, con un robusto design che include la Ceramic Shield, offrendo una resistenza superiore agli urti e ai graffi. Con fino a 19 ore di riproduzione video, questo dispositivo assicura una lunga durata della batteria per supportare un utilizzo giornaliero intenso senza problemi.

