iPhone 13, da IMPAZZIRE su eBay: lo SCONTO è di 219€!

iPhone 13 è uno smartphone dalle innumerevoli risorse. Il connubio tra hardware e software si traduce – come vuole la tradizione Apple – in risultati fuori dal comune, ecco perché il device Apple dello scorso anno è un dispositivo di assoluta qualità, sotto tutti i punti di vista.

Sulla parte frontale spicca lo splendido display Super Retina XDR con diagonale da 6,1 pollici, ovvero lo stesso utilizzato su iPhone 14. E anche per quanto riguarda il design (in Ceramic Shield) e per il cuore pulsante, ovvero il chip A15 Bionic, siamo sempre lì: performance al top, sempre!

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

La scheda tecnica è incredibilmente lunga e non c’è spazio né tempo per analizzarla tutta. Voglio però ricordarti che iPhone 13 è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

