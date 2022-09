iPhone 13 da 128GB Rosso: sconto immediato di 152€

È lo smartphone top di gamma di Apple e resterà uno dei migliori telefoni in circolazione anche dopo la presentazione di iPhone 14, come spiegato in questo articolo. Ecco perché ti segnalo questa offerta che ti consente di risparmiare 152€ sull’acquisto di un iPhone 13 da 128GB. Sì, a (parecchio) meno di 800€

Di solito, con queste offerte, gli iPhone vanno a ruba, per questo motivo di consiglio di concludere l’acquisto nel minor tempo possibile. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, e puoi optare anche per il pagamento a rate offerto dal gigante di Seattle: 12 rate da 65€.

iPhone 13: Specifiche

Display Super Retina XDR da 6,1″ con Modalità Cinema, fotocamera a doppia lente da 12MP (grandangolo + ultra-grandangolo) con registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. E se c’è poca luce, la Modalità Notte si attiva automaticamente per darti sempre scatti incredibilmente nitidi e profondi. E non manca ovviamente il Face ID per l’autenticazione biometrica e gli acquisti sicuri.

Il chip è uno dei migliori in circolazione, abbastanza potente da supportare senza problemi anche iOS 16. Infine, batteria capiente che garantisce fino a 19 ore di riproduzione video, e robusto design con Ceramic Shield per un resistenza all’acqua di grado IP68 (regge alle immersioni fino a 1 metro per almeno 1 ora di tempo).