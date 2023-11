iPhone 13 da 128GB: PRECIPITA il prezzo in occasione del Natale!

Sei alla ricerca di un nuovo smartphone che combini eleganza, potenza e innovazione? L’iPhone 13 (128 GB) è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 663,00€, con un incredibile sconto del 13%!

È il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo con la qualità e l’affidabilità che solo Apple può offrire.

Caratteristiche Tecniche da Non Perdere

Design e Colorazione : Un look iconico con scocca in vetro lucido e cornice in alluminio, disponibile nella vibrante tonalità Product Red.

: Un look iconico con scocca in vetro lucido e cornice in alluminio, disponibile nella vibrante tonalità Product Red. Display Super Retina XDR : Un ampio schermo da 6,1 pollici con tecnologia OLED, risoluzione di 2532 x 1170 pixel e luminosità massima di 800 nits (1200 nits con HDR).

: Un ampio schermo da 6,1 pollici con tecnologia OLED, risoluzione di 2532 x 1170 pixel e luminosità massima di 800 nits (1200 nits con HDR). Chip A15 Bionic : Prestazioni eccezionali e fluidità senza precedenti, perfetto per gaming e multitasking.

: Prestazioni eccezionali e fluidità senza precedenti, perfetto per gaming e multitasking. Fotocamera Doppia da 12 MP: Con obiettivi grandangolare e ultra-grandangolare, stabilizzazione ottica e funzionalità avanzate come Deep Fusion e Smart HDR 4.

Autonomia della Batteria : Lunga durata grazie al chip A15 Bionic e alla batteria da 3.240 mAh.

: Lunga durata grazie al chip A15 Bionic e alla batteria da 3.240 mAh. Sistema Operativo iOS 17 : Con aggiornamenti garantiti per 5 anni.

: Con aggiornamenti garantiti per 5 anni. Face ID : Autenticazione sicura e rapida.

: Autenticazione sicura e rapida. Tecnologia MagSafe : Per un facile allineamento e attacco di accessori magnetici.

: Per un facile allineamento e attacco di accessori magnetici. Connettività 5G : Per velocità di download ultra-rapide.

: Per velocità di download ultra-rapide. Certificazione IP68: Resistenza all’acqua fino a 6 metri per 30 minuti.

Questo iPhone 13 non è solo un dispositivo, è un compagno di avventure quotidiane, un concentrato di tecnologia e stile. Con la sua fotocamera di alta qualità, la batteria che dura tutto il giorno e la potenza del suo chip A15 Bionic, ogni momento diventa un’esperienza unica.

Non Aspettare, l’Offerta è Limitata!

Acquistare l’iPhone 13 (128 GB) su Amazon a soli 663,00€ è un’opportunità da non perdere. Questo è il momento ideale per entrare nel mondo Apple o per aggiornare il tuo vecchio iPhone con un modello più recente e potente.

Clicca su questo link e approfitta di questa offerta imperdibile prima che sia troppo tardi!

