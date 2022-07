È lo smartphone top di gamma di Apple e resterà uno dei migliori device in circolazione anche dopo la presentazione di iPhone 14, come spiegato in questo articolo. Ecco perché ti segnalo questa offerta che ti consente di risparmiare 102 euro sull’acquisto di un iPhone 13 da 256GB. Attenzione, lo sconto è valido unicamente per la (bellissima) colorazione Azzurro.

Di solito, con queste offerte, gli iPhone vanno a ruba, per questo motivo di consiglio di concludere l’acquisto nel minor tempo possibile. Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon, e puoi optare anche per il pagamento a rate offerto dal gigante di Seattle: 12 rate da 79,75 euro.

iPhone 13: con queste specs, non ha rivali