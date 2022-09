È attualmente lo smartphone di punta di Apple e resterà uno dei migliori device in circolazione anche dopo il debutto di iPhone 14, la cui presentazione è fissata per il 7 settembre. Ecco perché ti segnalo questa offerta su Amazon che ti consente di risparmiare ben 152 euro sull’acquisto di un iPhone 13 da 128GB. Ed è una promozione davvero conveniente se si considera che il prezzo di listino è di 939 euro.

Di solito, con queste offerte, gli iPhone vanno a ruba e per questo ti consiglio quindi di procedere in tempi brevi con l’acquisto. Lo smartphone è venduto e spedito da Amazon, e puoi optare anche per il pagamento a rate: 5 da 65,59 euro al mese.

iPhone 13: uno spettacolo a meno di 790 euro

Perché acquistare iPhone 13? Beh, lascio rispondere alla scheda tecnica dell’ultimo smartphone realizzato in quel di Cupertino. Grazie al connubio tra hardware e software, non c’è miglior soluzione attualmente sul mercato.