La grande verità degli ultimi mesi riguardante i prodotti Apple? Che, nonostante la carta di identità non a suo favore (di un anno poi…), conviene investire su iPhone 13 e non sul 14. Scheda tecnica alla mano, le differenze sono praticamente pari a zero e allora perché spendere oltre 1000 euro quando con 800 euro circa ci si porta a casa uno smartphone altrettanto performante? Sì perché iPhone 13, nel taglio da 128GB, è attualmente in offerta su Amazon a 807 euro.

Come al solito, è disponibile anche l’alternativa che ti consente di pagare a rate. Sono 5 da 161,40 euro al mese, senza costi aggiuntivi o nascosti.

iPhone 13, scelgo te!

Indecisione tra iPhone 14 e iPhone 13? Ma per piacere! Dovresti spazzarla via immediatamente perché, come anticipato poco fa, il secondo non ha nulla da invidiare allo smartphone presentato il 7 settembre in quel di Cupertino.

Grazie al connubio tra hardware e software, iPhone 13 ha pochissimi rivali sul mercato e se la gioca alla grande anche con device, sulla carta, più prestanti e recenti.

Lo smartphone vanta uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici IDENTICO a quello di iPhone 14, e pensa che non è l’unica cosa che i due hanno in comune. Il design (in Ceramic Shield), nel suo complesso, è infatti lo stesso, e lo stesso discorso vale anche per il processore: l’A15 Bionic.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

Altro da sapere? Sì, che è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.