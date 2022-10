Dopo l’evento settembrino di Apple ha perso il titolo di “smartphone di punta” del listino dell’azienda californiana, ma non bisogna farsi ingannare. Sì perché in realtà è ancora tra i migliori in circolazione ed è decisamente più consigliabile rispetto ad iPhone 14, che costa molto di più e mette sul piatto pochissime novità. Ecco perché bisogna assolutamente approfittare di offerte come questa quando fanno capolino su Amazon: poter acquistare l’ottimo iPhone 13 da 128GB approfittando di uno sconto di 160 euro non è una cosa di tutti i giorni, anzi. Aggiungilo subito al carrello per pagare solo 779 euro.

iPhone 13: spettacolo ad un prezzo incredibile

Perché acquistare iPhone 13 nel 2022 nonostante la presentazione e la disponibilità immediata sul mercato di iPhone 14? Beh, la risposta è tutta nella scheda tecnica dello smartphone realizzato in quel di Cupertino che, grazie al connubio tra hardware e software, ha pochissimi rivali sul mercato (forse li ha solo in casa propria).

iPhone 13 vanta uno splendido display Super Retina XDR da 6,1 pollici IDENTICO a quello dello smartphone mostrato per la prima volta durante l’evento Far Out del 7 settembre. E non è l’unica cosa che i due hanno in comune. Il design (in Ceramic Shield), nel suo complesso, è infatti lo stesso, e lo stesso discorso vale anche per il processore: l’A15 Bionic.

Sul retro abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili Fotografici, Smart HDR 4, Modalità Notte e possibilità di registrare video HDR a 4K con Dolby Vision. Non manca nemmeno la spettacolare Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco.

Altro da sapere? Sì, che è impermeabile (certificazione IP68, la migliore del settore) e che supporta la connettività 5G, per una navigazione fulminea anche fuori casa.

Immagine di copertina ©MKBHD