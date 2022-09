Da qualche settimana non è più lo smartphone di punta del listino Apple, ma non bisogna farsi ingannare. Sì perché in realtà è ancora tra i migliori in circolazione ed è decisamente più consigliabile rispetto ad iPhone 14, che costa molto di più e mette sul piatto pochissime novità. Ecco perché ti segnalo questa offerta su eBay che ti consente di acquistare iPhone 13 da 128GB a soli 769,90 euro. Ed è uno sconto davvero conveniente se si considera che il prezzo di listino è di 939 euro.

Lo smartphone è venduto da Megastore Italy, rivenditore professionale con feedback positivo al 100% (basato su oltre 205mila recensioni). La spedizione è gratuita, così come la restituzione.

iPhone 13: spettacolo ad una cifra TOP

Perché acquistare iPhone 13? Beh, lascio rispondere alla scheda tecnica dello splendido smartphone realizzato in quel di Cupertino. Grazie al connubio tra hardware e software, ha pochissimi rivali sul mercato (forse li ha solo in casa propria).