iPhone 12 ricondizionato COME NUOVO: oggi è tuo a 380 EURO IN MENO

Questo è il momento giusto per aggiudicarti un dispositivo Apple di alta qualità ad un prezzo incredibile! Oggi l’Apple iPhone 12 ricondizionato è disponibile a soli 465€ grazie ad uno sconto incredibile del 45%.

Questo vuol dire che potrete acquistare uno degli smartphone più desiderati al momento risparmiando 380 euro sul prezzo di listino. Il prodotto ricondizionato è completamente funzionante e in condizioni eccellenti. In più il pagamento può essere effettuato anche in piccole rate mensili con Cofidis al check-out. Cosa aspetti? Un’offerta così conveniente non capita tutti i giorni!

Apple iPhone 12: modello ricondizionato dalle condizioni eccellenti

L’iPhone 12 è uno dei dispositivi più iconici di Apple, apprezzato per il suo design elegante e le prestazioni all’avanguardia.

Grazie al suo potente processore A14 Bionic, potrai godere di un’esperienza fluida e reattiva in ogni situazione. L’ampio display Super Retina XDR da 6,1 pollici vi regalerà immagini nitide, brillanti e dai colori vibranti, per una qualità visiva sorprendente.

Le fotocamere dell’iPhone 12 sono un altro punto di forza. La fotocamera posteriore dual-camera da 12 MP vi permetterà di catturare foto e video di altissima qualità, con un livello di dettaglio straordinario. Potrete sperimentare la fotografia in modalità notturna e realizzare video in Dolby Vision, per un’esperienza visiva coinvolgente e di livello professionale.

La connettività avanzata è grazie garantita al supporto per il 5G, consentendovi di navigare in Internet, scaricare contenuti e trasmettere in streaming senza interruzioni. Inoltre, potrete godere della comodità del riconoscimento facciale grazie al Face ID, che vi permetterà di sbloccare il vostro iPhone in modo rapido e sicuro.

Non lasciatevi sfuggire questa incredibile opportunità di possedere un Apple iPhone 12 ricondizionato a un prezzo così vantaggioso. Inoltre, acquistare un prodotto ricondizionato non solo ti permette di risparmiare, ma anche di contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, dando nuova vita a un dispositivo di alta qualità. Ad oggi l’articolo è disponibile a soli 465€ grazie ad uno sconto incredibile del 45%. Approfitta immediatamente della mega offerta!

