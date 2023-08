iPhone 12 originale: CROLLA DEL 30% il suo prezzo di listino SOLO OGGI!

Apple iPhone 12 da 64GB, uno dei dispositivi più desiderati e apprezzati del panorama tecnologico, è ora in offerta su Amazon a un prezzo straordinario di 599,00€. Questo rappresenta uno sconto del 29%, una riduzione di prezzo che non si vede spesso per un prodotto di tale calibro. Se hai sempre desiderato possedere questo gioiello della tecnologia o stai pensando di fare un regalo indimenticabile, non lasciarti sfuggire questa opportunità.

Uno smartphone che, nonostante gli anni, rimane un top di gamma

Display Super Retina XDR da 6,1 pollici : Non stiamo parlando di un display qualsiasi. Questo schermo offre una risoluzione e una chiarezza senza precedenti, rendendo ogni immagine, video o gioco un’esperienza visiva mozzafiato.

Chip A14 Bionic : Questo chip è il cuore pulsante dell'iPhone 12. Garantisce una velocità e una reattività che ti lasceranno a bocca aperta, permettendoti di eseguire anche le applicazioni più pesanti senza alcun rallentamento.

Fotocamera Doppia da 12 MP : La fotografia con iPhone 12 raggiunge nuovi livelli. Che tu sia un appassionato di fotografia o un principiante, le immagini scattate con questo dispositivo saranno sempre di alta qualità, ricche di dettagli e colori vivaci.

Design in Vetro e Acciaio Inossidabile Chirurgico : Oltre alla funzionalità, l'iPhone 12 vanta anche un design elegante e sofisticato, con materiali di alta qualità che lo rendono resistente e durevole nel tempo.

Connettività 5G : L'era del 5G è iniziata e iPhone 12 è pronto. Scarica, condividi e naviga a velocità straordinarie, sfruttando al meglio le potenzialità della rete di nuova generazione.

Face ID: La sicurezza è fondamentale e Apple lo sa. Con Face ID, il tuo iPhone riconosce il tuo volto e si sblocca in un istante, garantendo al contempo la massima protezione dei tuoi dati.

L’iPhone 12 non è solo un telefono, ma un vero e proprio simbolo di innovazione e design. Rappresenta l’apice della tecnologia mobile e con un’offerta come questa, diventa un affare da non perdere. Se stai cercando un dispositivo che possa offrirti prestazioni di alto livello, una qualità fotografica eccellente e un design inconfondibile, l’iPhone 12 è la scelta giusta per te.

Non aspettare oltre, approfitta dell’offerta e porta a casa il tuo iPhone 12 oggi stesso!

