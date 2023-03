Anche su Amazon c’è la possibilità acquistare dispositivi ricondizionati, una scelta saggia per il pianeta (diminuiscono i rifiuti elettronici) e soprattutto per le tue tasche, visto il risparmio assicurato. Oggi puoi acquistare un iPhone 12 Mini da 64GB in condizioni eccellenti a soli 388€, con spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Dalla descrizione si apprende che lo smartphone è in condizioni eccellenti. Questo significa che non presenta segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri, c’è non ci sono ammaccature e che il display è in perfette condizioni. La batteria, poi, supera l’80% di capacità.

iPhone 12 Mini ricondizionato: risparmi e tuteli l’ambiente

Per l’utente, il principale vantaggio di un iPhone ricondizionato è il prezzo, di gran lunga inferiore a quello di listino. Lo smartphone è stato riparato e ricondizionato da un team di professionisti, ed è stato dunque esaminato attentamente.

Acquistare un iPhone ricondizionato significa anche contribuire alla riduzione del consumo di risorse. Poiché i dispositivi vengono riutilizzati invece di essere gettati via, si riducono gli sprechi di risorse e si promuove la sostenibilità ambientale.

Dimensioni contenute e prestazioni da top di gamma. Volendo sintetizzare, questa sarebbe la perfetta descrizione di iPhone 12 Mini, giunto sul mercato nel 2020 e in grado di gestire al meglio ogni tipo di operazione con il suo display da 5,4 pollici Super Retina XDR con Ceramic Shield.

Attenzione però: lo smartphone è Mini solo nelle dimensioni, non nelle prestazioni. Infatti ha ben poco da invidiare al fratello maggiore (iPhone 12), potendo contare su una specifica tecnica di spessore:

Chip A14 Bionic

Connettività 5G

Doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con Modalità Notte, Deep Fusion, Smart

HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con Modalità

Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Certificazione IP68 (resistenza all’acqua)

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.