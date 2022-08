iPhone 12 Mini: oggi è in sconto su Amazon

Se vuoi acquistare uno smartphone compatto di casa Apple, ma il modello di quest’anno costa troppo per le tue possibilità, non temere. Potete acquistare l’iPhone 12 Mini, ovvero il dispositivo portatile della casa della mela dell’anno scorso, ad un prezzo assurdo grazie a questa offerta su Amazon che abbiamo trovato per voi oggi. Infatti il suo prezzo sul noto e-commerce è di soli 612,00 €, grazie a uno sconto del 15%. Tieni a mente che l’iPhone 12 Mini dell’anno scorso è un device ancora super prestante, poi con questa offerta diventa davvero irresistibile.

iPhone 12 Mini: perché lo devi acquistare

L’iPhone 12 Mini è dotato di un display Super Retina XDR da 5,4 pollici, lo stesso dell’iPhone 12 Pro e il pannello è protetto da Ceramic Shield, un materiale più resistente del vetro di qualsiasi smartphone. Viene fornito con un modulo 5G che ti consente di scaricare streaming molto veloce e di alta qualità. Inoltre, sotto la cornice troviamo il chip A14 Bionic, uno dei chip più veloci su uno smartphone di questo tipo. Il reparto fotografico è dotato di doppie fotocamere da 12 MP, una ultra-wide e una wide. Anche in condizioni di scarsa illuminazione, queste fotocamere ti consentono di scattare foto straordinarie e di registrare video 4K HDR in Dolby Vision. Anche la fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia True Depth ti assicura scatti super nitidi in situazioni di scarsa illuminazione in modalità notturna.

Insomma, date le sue dimensioni e prestazioni, iPhone 12 Mini è facile e intuitivo da usare con una sola mano. Oggi c’è un affare su Amazon che porta il suo prezzo a soli 612,00 €. Ancora oggi questo dispositivo rimane uno dei migliori compatti al mondo e soprattutto, molto interessante a questo prezzo rispetto ai fratelli maggiori. Lo trovate in offerta con questa originale colorazione viola che non vi farà passare inosservati. Affrettatevi perché sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini Amazon, a questo prezzo.