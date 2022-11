Stai cercando l’offerta giusta per acquistare un iPhone ma non hai alcuna intenzione di superare la soglia dei 600 euro? Oggi potrebbe essere il tuo giorno fortunato perché su Amazon è disponibile iPhone 12 mini da 128GB a soli 535 euro. Si tratta di un ricondizionato certificato, ovvero di un dispositivo usato ma rimesso a nuovo da un team di esperti.

Come si apprende dalla descrizione, lo smartphone è in condizioni eccellenti. Ciò significa che non mostra segni di danni estetici visibili ad una distanza di 30 centimetri, c’è non ci sono ammaccature e che il display è in perfette condizioni. La batteria, poi, supera l’80% di capacità.

iPhone 12 Mini: piccolo ma potente

Dimensioni contenute e prestazioni da top di gamma. Volendo sintetizzare, questa sarebbe la perfetta descrizione di iPhone 12 Mini, giunto sul mercato nel 2020 e in grado di gestire al meglio ogni tipo di operazione con il suo display da 5,4 pollici Super Retina XDR con Ceramic Shield.

Attenzione però: lo smartphone è Mini solo nelle dimensioni, non nelle prestazioni. Infatti ha ben poco da invidiare al fratello maggiore (iPhone 12), potendo contare su una specifica tecnica di spessore:

Chip A14 Bionic

Connettività 5G

Doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con Modalità Notte, Deep Fusion, Smart

HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision

Fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con Modalità

Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision.

Certificazione IP68 (resistenza all’acqua)

