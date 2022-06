iPhone 12: la miglior scelta... oggi in SUPER sconto!

State cercando un nuovo iPhone e non sapete cosa comprare? Abbiamo la soluzione per voi: stiamo parlando di iPhone 12, un eccellente dispositivo uscito nel 2020 ma che, ancora oggi, è un campione di performance e un ottimo cameraphone. Grazie agli sconti di Amazon, questo device sarà vostra soli 665,95€ con memoria da 256 GB (praticamente infinita).

Non dimenticate che iscritti alla piattaforma Amazon Prime ricevono tantissimi vantaggi: spedizioni gratuita, reso entro un mese, consegna celere in 24 o 48 e non solo. Avrete due anni di garanzia e assistenza clienti sette giorni su sette.

iPhone 12, ancora oggi un affare

Qqualcuno di voi starà pensando: “ma se iPhone 14 e alle porte, conviene comprare il modello del 2020?“ Assolutamente sì e ora vi spediamo anche il perché. Questo telefono ha un design minimal, industriale che richiama la moda del momento. C’è un vetro super resistente e uno schermo ultra definito con tecnologia OLED. La dimensione del pannello è di 6,1“ e il refresh rate è fisso a 60 Herz.

Conviene comprarlo perché ha anche un’ottima batteria, capace di durare oltre un giorno e che si ricarica in pochissimo tempo. Fate attenzione perché nella confezione non c’è il caricatore, ma si risolve facile con un prodotto di terze parti disponibile su Amazon.

iPhone 12 ha da vendere: grazie al suo processore velocissimo, le operazioni quotidiane si svolgono senza alcun problema e anche il gaming da mobile risulterà sempre fluido come quello di una console. Provare per credere.

A soli 665,95€ è un’offerta da non lasciarsi sfuggire, anche perché sarà aggiornato ad iOS 16 e sarà supportato dall’azienda ancora per molto, molto, molto tempo. Infine, non dimenticate il comparto fotografico eccellente. Troviamo a bordo due fotocamere da 12 megapixel che registrano video in 4K e scattano fotografie nitide e risoluta come quelle di una fotocamera professionale. Affrettatevi, perché quest’offerta non durerà ancora a lungo. Siete veloci e buon divertimento con il vostro nuovo iPhone.