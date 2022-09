iPhone 11, pronto per iOS 16 e a un prezzo IRRINUNCIABILE

Se volete acquistare uno smartphone di casa Apple, ma non volete spendere troppo senza rinunciare alle prestazioni, la soluzione è facile: iPhone 11. Grazie al chip A13 Bionic, iPhone 11 64GB nuovo di zecca (NON Ricondizionato) è pronto per iOS 16 e costa solo 554€ con disponibilità immediata. Poco di più la versione bianca invece a 605€ incluse spedizioni.

Feature iPhone 11

Come parte dei sforzi di casa Apple per raggiungere i loro obiettivi ambientali, iPhone 11 non include più un alimentatore o gli auricolari.

Questo smartphone è dotato di un ottimo Display Liquid Retina con risoluzione HD da 6,1″ luminoso, fluido e con colori vibranti. Il comparto fotografico è tra gli amati dagli apprezzati dagli utenti. Include una doppia fotocamera da 12MP, una ultra-grandangolo e lente standard che permette di scattare bellissime foto anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla modalità Notte. Mentre i vostri selfie, grazie alla fotocamera frontale da 12 MP (rigorosamente con tecnologia True Depth per il Face ID), saranno i più invidiati sui social network. Infine, su può catturare video ad una risoluzione massima di 4K fino a 60 FPS.

Insomma iPhone 11 dopo due anni, dimostra di essere ancora un dispositivo che si difende bene. Dunque, se state cercando uno smartphone potente e affidabile e con un ottimo comparto fotografico, ma non vi va di spendere ipotecare casa, iPhone 11 costituisce probabilmente la soluzione più equilibrata tra spese e esigenze.

Approfittate di questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 554€, uno sconto del 15% molto interessante. Sono rimasti gli ultimi pezzi nei depositi Amazon. Infine, ci teniamo a ricordarvi che l‘assistenza di casa Apple è tra le migliori sul mercato, e quando è affiancata da quella Amazon, che non ha da meno, significa essere in una botte di ferro.