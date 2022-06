iPhone 11, pronto per iOS 16 a soli a soli 372€

Grazie al chip A13 Bionic, iPhone 11 è pronto per iOS 16 e costa solo 372€, Ricondizionato come nuovo in eccellenti condizioni e classe AAA+.

Questo iPhone 11 è un ricondizionato Amazon Renewed, coperto da garanzia totale di 1 anno e condizioni estetiche e funzionali eccellenti. Tutti i prodotti Amazon Renewed godono di un’elevata qualità, e non mostrano danni estetici visibili da una distanza di 30 centimetri minimo.

La batteria, se inadeguata, è stata sostituita, così come gli accessori (cuffie non incluse); l’unica differenza in effetti è la scatola generica. L’aspetto più interessante tuttavia riguarda la politica di garanzia di Amazon, sempre impeccabile: se qualcosa non ti soddisfa, hai 1 anno di tempo dal ricevimento per fartelo sostituire o ottenere un rimborso completo.

Pronto per iOS 16

iPhone 11 dispone di Chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, il che significa che è sufficientemente potente per supportare con velocità adeguate iOS 16. Non a caso, riesce a supportare anche la modalità Ritratto e registrazione video 4K fino a 60 fps.

Il prodotto in offerta è quello di colore nero. Per chi volesse risparmiare ulteriormente, c’è anche l’opzione Ricondizionato in Buone Condizioni a 349€.