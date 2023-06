iPhone 11 Pro ricondizionato COME NUOVO a prezzo bomba: ULTIMISSIMI a disposizione!

Se sei alla ricerca di uno smartphone di alta gamma a un prezzo incredibile, non perdere l’occasione di acquistare l’Apple iPhone 11 Pro ricondizionato su Amazon. Questo dispositivo iconico, raffinato ed estremamente potente, è disponibile a soli 490 euro grazie ad uno sconto dell’8%.

Il prodotto è ricondizionato, completamente funzionante e in condizioni eccellenti, oltre ad essere coperto dalla garanzia di Amazon Renewed di 1 anno. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out, ma non c’è tempo da perdere: sono a disposizione gli ultimissimi articoli!

Apple iPhone 11 Pro ricondizionato: tutte le specifiche tecniche

L’Apple iPhone 11 Pro è dotato di un elegante design in grigio siderale, che conferisce un tocco di raffinatezza e modernità.

Grazie al suo display Super Retina XDR da 5,8 pollici, potrai godere di immagini straordinariamente nitide, con colori vivaci e dettagli eccezionali. La qualità delle immagini e dei video è semplicemente sbalorditiva

Con una capacità di archiviazione di 256 GB, avrai spazio sufficiente per conservare tutte le tue foto, video, app e file importanti. Potrai portare con te la tua intera collezione di musica e avere a disposizione tutti i tuoi contenuti preferiti in qualsiasi momento.

Sotto il cofano, l’iPhone 11 Pro vanta una potenza eccezionale. Il processore A13 Bionic, combinato con 4GB di RAM, offre prestazioni fluide e veloci, consentendoti di eseguire le più esigenti e di giocare ai giochi più avanzati senza alcun problema. goditi un’esperienza utente fluida e senza interruzioni.

La fotocamera dell’iPhone 11 Pro è un vero gioiello. Con un sistema a triplo obiettivo da 12MP, potrai scattare foto straordinarie in qualsiasi condizione di luce. La modalità Notte ti permetterà di catturare dettagli sorprendenti anche al buio, mentre la modalità Ritratto aggiungerà un effetto bokeh artistico ai tuoi scatti. Potrai registrare video in 4K con una qualità cinematografica e sfruttare la stabilizzazione ottica dell’immagine per video più fluidi e stabili.

L’Apple iPhone 11 Pro 256GB Grigio Siderale ricondizionato è completamente funzionante e si trova in condizioni eccellenti. Gli esperti di Amazon hanno verificato attentamente il dispositivo per garantirne la massima qualità e performance.

Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per possedere uno smartphone di fascia alta a un prezzo straordinario. Ancora per poco l’Apple iPhone 11 Pro ricondizionato è disponibile su Amazon soli 490 euro grazie ad uno sconto dell’8%. Corri a fare il tuo ordine, ne rimangono pochissimi!

