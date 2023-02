Non è più come qualche anno fa, e per abbracciare il mondo Apple non è necessario spendere obbligatoriamente cifre astronomiche. Ad esempio, ti dico infatti che puoi acquistare un iPhone 11 da 128GB a soli 539,90 euro. Un prezzo davvero niente male, ed è per questo motivo che ti consiglio di aggiungerlo subito al carrello.

Allo stesso prezzo lo trovi anche in Bianco, sempre su eBay.

Gli smartphone sono venduti da eShopping, rivenditore professionale con feedback positivo del 99,2% e oltre 80mila recensioni. Altro vantaggio? La spedizione è completamente gratuita.

iPhone 11 nel 2023? Assolutamente sì, grazie a iOS 16

Attualmente, iPhone 11 è il migliore smartphone di Apple in termini di rapporto qualità prezzo. Anche più dell’ultima generazione di iPhone SE, che non vanta un design full screen e non può fare affidamento sul Face ID e sulla doppia fotocamera da 12MP.

iPhone 11 ha display LCD Liquid Retina da 6.1″ e nella parte superiore ospita una tacca a cui ci si abitua in un lampo. Il notch, per chi non ne fosse a conoscenza, è un spazio che Apple ha ritagliato per il Face ID e la TrueDepth Camera da 12MP.

Il chip A13 Bionic fa girare tutto con una fluidità impressionante: nessun intoppo, anche quando si usano applicazioni particolarmente “pesanti”, come ad esempio Garage Band. Ma la punta di diamante è sul retro, dove troviamo un ultra-grandangolo con angolo di campo di 120° e un grandangolo con un autofocus pazzesco. E poi puoi registrare video a 4K fino a 60fps e scattare foto anche c’è poca luce, grazie alla Modalità Notte.

