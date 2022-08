iPhone 11: ecco l'offerta che stavate cercando

Se volete acquistare uno smartphone di casa Apple, ma non volete spendere troppo senza rinunciare alle prestazioni, la soluzione è facile: iPhone 11. Anche se questo dispositivo è uscito 2 anni fa, non fatevi spaventare dalla sua età. Questo device ancora oggi ha prestazioni da fare invidia alla maggior parte degli smartphone del 2022. Inoltre tutti i dubbi svaniscono con questa offerta che abbiamo trovato per voi su Amazon che porta il suo prezzo a soli 528,90 €. Con questo sconto l’iPhone 11 non ve lo potete assolutamente perdere.

Le caratteristiche dell’iPhone 11:

Come parte dei sforzi di casa Apple per raggiungere i loro obiettivi ambientali, iPhone 11 non include più un alimentatore o le cuffiette. Questo smartphone è dotato di un bellissimo Display Liquid Retina (LCD) con risoluzione HD da 6,1″ che è molto luminoso, fluido e con colori vibranti. Il comparto fotografico è tra gli aspetti più apprezzati dagli utenti. Qui trovate una doppia fotocamera da 12MP, una ultra-grandangolo e l’altra standard. Vi consente di catturare foto strabilianti anche di sera grazie alla modalità Notte. Mentre i vostri selfie, grazie alla fotocamera frontale da 12 MP con tecnologia True Depth, saranno tra quelli più invidiati su Instagram. Inoltre potete registrare video ad una risoluzione massima di 4K fino a 60 FPS.

Insomma iPhone 11 dopo due anni, dimostra di essere ancora un device da fare invidia a quelli più moderni. Quindi se state cercando uno smartphone potente, alla moda, affidabile e con un ottimo comparto fotografico, ma non volete spendere una barca di soldi, IPhone 11 la soluzione giusta alle vostre esigenze. Approfittate di questa offerta su Amazon che porta il suo prezzo a soli 528,90 €, uno sconto del 15% molto interessante. Sono rimasti gli ultimi pezzi nei depositi Amazon. Infine, ci teniamo a ricordarvi che l‘assistenza di casa Apple è tra le migliori sul mercato ed è sicuramente un plus da non sottovalutare.