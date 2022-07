Se hai intenzione di restare sotto la soglia dei 600 euro per l’acquisto di un nuovo iPhone, allora dovresti prendere in considerazione l’offerta di oggi su iPhone 11. Anzi, non dovresti pensarci su due volte. Lo smartphone, con 128GB di archiviazione interna, è infatti disponibile a 559 euro grazie allo sconto del 16% sul prezzo di listino (669 euro).

iPhone 11: super scatti e video 4K

Attualmente, iPhone 11 è probabilmente il migliore smartphone di Apple in termini di rapporto qualità prezzo. Anche più di iPhone SE 2022, che non vanta un design full screen e non può fare affidamento sul Face ID e sulla doppia fotocamera da 12MP.

iPhone 11 ha display LCD Liquid Retina da 6.1″ e nella parte superiore ospita una tacca a cui ci si abitua in un lampo. Il notch, per chi non ne fosse a conoscenza, è un spazio che Apple ha ritagliato per il Face ID e la TrueDepth Camera da 12MP.

Il chip A13 Bionic fa girare tutto con una fluidità impressionante: nessun intoppo, anche quando si usano applicazioni particolarmente “pesanti”, come ad esempio Garage Band. Ma la punta di diamante è sul retro, dove troviamo un ultra-grandangolo con angolo di campo di 120° e un grandangolo con un autofocus pazzesco. E poi puoi registrare video a 4K fino a 60fps e scattare foto anche c’è poca luce, grazie alla Modalità Notte.

Nella confezione di vendita, non sono inclusi alimentatore e EarPods, ma non temere, puoi sempre acquistarli in offerta in un secondo momento. In offerta su Amazon trovi l’alimentatore USB-C da 20W scontato a 16,99 euro (da 25 euro).