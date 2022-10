C’è stato un forte malcontento al debutto di iPhone 14 per via di un prezzo di listino eccessivo (oltre 1000 euro) e, di conseguenza, abbastanza fuori mercato. In realtà, chi non ha eccessive pretese può gettarsi nel mondo Apple spendendo molto meno. Come? Investendo poco più di 500 euro per portarsi a casa l’ottimo iPhone 11, moderno nel design e ancora oggi pienamente supportato da Apple. E infatti ha ricevuto iOS 16, l’ultimo major update rilasciato.

In occasione dell’iniziativa eBay che prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti tech, iPhone 11 da 128GB è in queste ore acquistabile a soli 549,90 euro. Lo smartphone è venduto da eShopping, rivenditore professionale con oltre 75mila recensioni e feedback positivo al 99,5%. Pensa che ne sono stati venduti già 1383!

iPhone 11: look moderno e supporto a iOS 16

Non c’è bisogno di molte ricerche per rendersi conto del fatto che iPhone 11, oggi, detiene il titolo di smartphone made-in-Cupertino con il miglior rapporto qualità-prezzo. A circa 550 euro si aggiunge al proprio arsenale tech un device con Face ID, doppia fotocamera da 12 megapixel e – praticamente – una videocamera capace di registrare video in 4K.

iPhone 11 è munito di un display LCD Liquid Retina da 6.1″ che nella parte superiore ospita una tacca a cui ci si abitua in un lampo (te lo assicuro). Il notch, per chi non ne fosse a conoscenza, è un spazio che Apple ha ritagliato per il Face ID e la TrueDepth Camera da 12MP (e che su iPhone 14 Pro è stato trasformato in un’isola dinamica).

Il chip A13 Bionic fa girare tutto con una fluidità impressionante: nessun intoppo, anche quando si usano applicazioni particolarmente “pesanti”, come ad esempio Garage Band. Ma la punta di diamante è sul retro, dove troviamo un ultra-grandangolo con angolo di campo di 120° e un grandangolo con un autofocus pazzesco. E poi puoi registrare video a 4K fino a 60fps e scattare foto anche c’è poca luce, grazie alla Modalità Notte.

Gli sconti della splendida iniziativa (per le nostre tasche) di eBay non dureranno in eterno, quindi se sei interessato/a ad iPhone 11, clicca su “compralo subito” senza pensarci due volte.