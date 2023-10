iPad Pro da 11 pollici WiFi + Cellular da 1TB in SUPER SCONTO!

In un mondo in cui la tecnologia avanza a passi da gigante, avere un dispositivo all’avanguardia non è solo un lusso, ma una necessità. E quando si parla di dispositivi all’avanguardia, l’iPad Pro da 11 pollici di Apple è sicuramente in cima alla lista. Ora, grazie ad una offerta imperdibile su Amazon, puoi avere questo gioiello tecnologico con uno sconto del 19%, a soli 1.735,52€.

iPad Pro da 11 pollici con chip M2

L’iPad Pro non è solo un tablet, è un vero e proprio computer in formato tascabile. Con il suo display Liquid Retina da 11 pollici, offre una qualità di visione ineguagliabile. Che tu stia guardando un film, lavorando su un progetto o giocando, i colori sono vividi, brillanti e incredibilmente realistici. La tecnologia ProMotion e True Tone si adatta automaticamente alle condizioni di luce, rendendo ogni immagine perfetta in ogni situazione.

Ma un display straordinario necessita di una potenza altrettanto straordinaria. E l’iPad Pro non delude. Al suo interno, il chip M2 con CPU 8-core e GPU 10-core garantisce prestazioni da top di gamma. Che tu stia eseguendo applicazioni professionali, giochi con grafica intensiva o semplicemente navigando sul web, tutto sarà fluido e reattivo.

E parlando di navigazione, l’iPad Pro supporta Wi-Fi 6E e 5G ultrarapidi. Questo significa che puoi scaricare film, giochi e file in pochi secondi, e goderti streaming senza interruzioni, ovunque tu sia.

La fotografia e la realtà aumentata sono due ambiti in cui l’iPad Pro eccelle. Con una fotocamera posteriore da 12MP (grandangolo) e 10MP (ultra grandangolo) e uno scanner LiDAR, le possibilità sono infinite. Puoi scattare foto professionali, girare video in 4K o esplorare mondi virtuali con la realtà aumentata.

La sicurezza è un altro punto di forza dell’iPad Pro. Grazie a Face ID, puoi sbloccare il tuo dispositivo con un semplice sguardo, e fare acquisti su App Store o iTunes in totale sicurezza.

L’iPad Pro da 11 pollici è un dispositivo che combina design, potenza e versatilità. È perfetto per professionisti, studenti, creativi e chiunque desideri avere il meglio della tecnologia a portata di mano. E con uno sconto del 19% su Amazon, non c’è davvero motivo di resistere.

Se stai cercando il momento giusto per fare il grande passo e acquistare l’iPad Pro, questo è il momento. Non perdere questa incredibile offerta e aggiungi l’iPad Pro al tuo carrello oggi stesso!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.