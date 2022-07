Portabilità al top, un hardware perfetto per qualsiasi tipo di operazione, un processore da laptop e… uno sconto vicino ai 200 euro. Oggi l’iPad Pro del 2021, in una delle migliori configurazioni possibili, è disponibili al MINIMO STORICO su Amazon.

Il modello in offerta è quello Wi-Fi con 1TB di archiviazione. Il colore è Grigio Siderale, il più gettonato in assoluto, e lo puoi acquistare a 1.799 euro. E se il pagamento in unica soluzione non fa al caso tuo, puoi scegliere di spuntare la voce “5 rate mensili Amazon”, ovvero cinque rate da 359,80 euro senza alcun costo aggiuntivo.

L’iPad Pro del 2021 è il tablet perfetto per chiunque, anche per i professionisti che si occupano di editing di foto e video. Il device, grazie al chip M1, non teme le operazioni più impervie, portando a casa il risultato senza alcun intoppo. E poi ha uno stupendo Display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3: da Photoshop a Netflix, tutto sarà uno spettacolo per gli occhi. Provare per credere.

Per quanto riguarda invece il comparto multimediale, questo iPad può contare su una fotocamera frontale TrueDepth con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage). Questa è una feature decisamente utile durante le videocall di lavoro ma anche in occasione di videochiamate FaceTime con amici e parenti. In sintesi, la fotocamera non ti perde mai di vista e sei sempre al centro dell’inquadratura.

Sulla scocca posteriore un altro modulo fotografico da paura: grandangolo da 12MP, ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze in realtà aumentata.