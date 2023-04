iPad Pro 11" M2: la configurazione TOP è scontata di 300€

Il miglior tablet in circolazione è l’iPad Pro del 2022 con chip M2. E te lo dico perché la migliore configurazione possibile del device da 11″ made-in-Cupertino (quindi Wi-Fi + Cellular e 2TB di archiviazione) è scontata di 300€ su Amazon. Se sei interessato/a, ti consiglio di fare in fretta, perché le unità a disposizione si contano sulle dita di una mano.

iPad Pro 11″ M2: favoloso sconto Amazon sul modello Cellular con 2TB

Il modello in offerta è quello da 11″ dunque, a parità di potenza, è uno dei tablet più leggeri e comodi da portare in giro. L’iPad Pro del 2022 è il tablet ideale tanto per il professionista quanto per l’utente comune. È perfetto per effettuare editing di foto e video, include il potente chip M2, e soprattutto uno stupendo Display Liquid Retina da 11″ con ProMotion, True Tone e ampia gamma cromatica P3. Insomma, uno spettacolo per gli occhi, a prescindere che tu debba creare contenuti multimediale o che debba fruirne.

Sul fronte multimediale, questo iPad Pro può contare su una fotocamera frontale TrueDepth da 12MP con ultra-grandangolo e Inquadratura Automatica (Center Stage che segue l’utente in ogni suo movimento). E la sicurezza, negli acquisti e nell’autenticazione, è garantita dal Face ID.

Sulla scocca posteriore spiccano invece il grandangolo da 12MP e l’ultra-grandangolo da 10MP e scanner LiDAR per coinvolgenti esperienze in realtà aumentata.

L’iPad Pro con chip Apple Silicon M2, come avrai capito, è un mostro di potenza. Qualità dell’hardware e prestazioni fuori dal comune rendono questo device certamente appetibile, e lo sconto odierno di 300€ lo è ancora di più. Cosa significa questo? Che devi sbrigarti, perché la disponibilità – purtroppo – è molto scarsa.

