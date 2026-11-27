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Da quando i primi rumor hanno cominciato a circolare, l’idea di un iPad pieghevole ha acceso la fantasia di molti appassionati Apple. Oggi, però, non si tratta più soltanto di speculazioni: secondo indiscrezioni riportate da fonti autorevoli, tra cui Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe testando internamente un dispositivo pieghevole con un display che, una volta aperto, raggiungerebbe tra i 18 e i 20 pollici in diagonale. Un progetto ambizioso, che ridefinisce completamente il concetto di tablet portatile.

Un display da 18,8 pollici: dimensioni mai viste in un iPad

La specifica più sorprendente riguarda proprio le dimensioni. Il dispositivo monterebbe uno schermo OLED da 18,8 pollici, che quando aperto avrebbe proporzioni paragonabili a due iPad Pro affiancati. Ripiegato, invece, diventerebbe un oggetto trasportabile con una forma fattore molto più compatta.

Questo posizionamento è radicalmente diverso da qualsiasi prodotto Apple abbia mai lanciato. Non si tratta di un iPad leggermente più grande: si tratta di un dispositivo che, aperto, si avvicina alle dimensioni di un laptop o di un piccolo monitor portatile.

La tecnologia OLED è fondamentale per rendere tutto questo possibile. I pannelli OLED sono più sottili, più flessibili e offrono un contrasto superiore rispetto ai tradizionali display LCD. Apple ha già introdotto l’OLED sugli iPad Pro di ultima generazione, quindi dispone dell’esperienza necessaria per portare questa tecnologia a un livello successivo.

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La piega: il problema tecnico più difficile da risolvere

Chiunque abbia mai usato uno smartphone pieghevole sa che la piega centrale del display è il tallone d’Achille di questi dispositivi. Nei prototipi dell’iPad pieghevole che Apple sta testando, questa piega sarebbe quasi invisibile: un risultato tecnico notevole, considerando le dimensioni dello schermo.

Raggiungere questo livello di qualità su un display quasi da 19 pollici è una sfida ingegneristica di primo livello. Le forze meccaniche in gioco su un pannello così grande sono ben diverse da quelle di uno smartphone da 7 pollici. Apple dovrà garantire che la piega rimanga invisibile non soltanto nei prototipi di laboratorio, ma anche dopo anni di utilizzo quotidiano.

Oltre alla piega, ci sono le sfide legate alla durabilità della cerniera, alla gestione termica di un componente così grande e alla resistenza del vetro pieghevole. Ogni dettaglio deve essere risolto prima che il prodotto arrivi nelle mani degli utenti.

Quando arriverà l’iPad pieghevole e a chi si rivolge

Le fonti attuali indicano il 2028 come anno target per il lancio. Le previsioni di spedizione per il primo anno si attesterebbero attorno a un milione di unità: una cifra relativamente contenuta rispetto ai volumi abituali degli iPad, il che suggerisce che Apple stia puntando a un segmento di mercato premium e di nicchia.

Non è difficile capire perché. Un dispositivo con questa tecnologia, queste dimensioni e questo livello di raffinatezza ingegneristica avrà quasi certamente un prezzo molto elevato. Si tratta di un prodotto pensato per professionisti creativi, designer, architetti, o chiunque abbia bisogno di un’area di lavoro digitale enorme in formato portatile.

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L’iPad pieghevole non sostituirà gli iPad attuali: si affiancherà alla lineup come il modello più esclusivo e costoso, in modo simile a come l’iPhone Ultra si posiziona rispetto agli altri iPhone.

Cosa cambia per chi compra un iPad oggi

Con il lancio previsto non prima del 2028, chi sta valutando un acquisto oggi non ha motivo di aspettare. Gli iPad Pro e gli iPad Air attuali sono prodotti maturi, performanti e aggiornati. Rimandare l’acquisto di due anni per un dispositivo il cui prezzo sarà probabilmente proibitivo non è una scelta razionale per la maggior parte degli utenti.

Vale la pena tenere d’occhio l’evoluzione del progetto, soprattutto perché le informazioni disponibili potrebbero cambiare: alcuni report hanno sollevato dubbi sulla continuità dello sviluppo, rendendo il quadro non ancora definitivo. Gurman e altre fonti accreditate parlano di test in corso, ma il percorso dalla prototipazione al lancio commerciale è lungo e non privo di ostacoli.

Puoi seguire gli aggiornamenti ufficiali direttamente dalla pagina Apple dedicata agli iPad, dove ogni novità confermata viene comunicata senza intermediari.

Se sei un professionista che lavora ogni giorno con contenuti visivi su grande schermo, l’iPad pieghevole potrebbe rivelarsi il dispositivo più rivoluzionario che Apple abbia mai prodotto. Per tutti gli altri, il consiglio pratico è semplice: scegli l’iPad più adatto alle tue esigenze oggi, e torna a valutare le opzioni quando Apple renderà ufficiale qualcosa di concreto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.