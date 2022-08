iPad: la prossima generazione avrà un nuovo Smart Connector

La seconda metà del 2022 di Apple sarà particolarmente ricca di novità. A settembre ci sarà un evento dedicato alla line-up di iPhone 14 (articolata in quattro configurazioni), in buona compagnia di Apple Watch Series 8. Ad ottobre invece toccherà a nuovi Mac e iPad, secondo Mark Gurman. A tal proposito, le ultime voci di corridoio descrivono una novità importante proprio per i tablet next gen.

Ottenuta da fonti definite “affiabili”, l’indiscrezione è stata diffusa dal blog MacOtakara: i nuovi iPad Pro da 11″ e iPad 12,9″ (il modello entry-level, per intenderci) avranno uno Smart Connector aggiornato, che conterà quattro pin. Uno in più rispetto al connettore attuale.

Perché questo update? In base a quanto si legge, Apple avrebbe realizzato questa nuova tecnologia per semplificare e migliorare l’erogazione di energia agli accessori compatibili con il connettore. Quest’ultimo, come probabilmente saprete, è posizionato sulla scocca posteriore dei tablet made-in-Cupertino ed è necessario per l’utilizzo di accessori come la Magic Keyboard (puoi acquistare qui quella per iPad Pro 11″ di terza generazione e iPad di 4a Gen).

Per quanto la fonte venga indicata come affidabile, ci sono alcuni dubbi sull’indiscrezione. Si legge infatti che il design del prossimo iPad Pro 11″ non sarà diverso da quello attualmente in commercio, ma uno Smart Connector a quattro pin renderebbe inutilizzabili gli accessori ora sul mercato e che in tanti hanno acquistato di recente (spendendo anche una cifra importante).

Sarà dunque un connettore aggiuntivo oppure andrà a sostituire quello composto da tre pin? Non possiamo dirlo al momento, ma dovessero Tim Cook & co. optare per la seconda ipotesi, pioverebbero molte critiche, non ci sono dubbi.

Ne sapremo certamente di più ad ottobre, ma nel frattempo possiamo già dare un’occhiata all’iPad di decima generazione, che in base ai render CAD recentemente trapelati in rete, avrà un design leggermente rivisto.