Hai già dato uno sguardo alle ultime new entry del catalogo Apple in fatto di tablet ma pensi non facciano al caso tuo? La soluzione potrebbe essere la seguente: su Amazon trovi iPad Mini di sesta generazione (quello del 2021, per intenderci) in offerta a 632 euro e pochi spiccioli. È una promozione particolarmente interessante che si traduce in un risparmio di 225 euro. E considera che, pur essendo dello scorso anno, questo tablet vanta un processore più recente dell’iPad “base” di 10a gen appena presentato dal colosso di Cupertino. In aggiunta, ti segnalo che puoi pagare anche a rate tramite il servizio gratuito di Amazon: 5 rate da 126,54 euro al mese.

iPad Mini: la potenza dell’A15 Bionic e un design favoloso

Volendo sintetizzare al massimo, l’iPad Mini è una versione ridotta degli ultimi Pro ed Air. Il design (fantastico!) è praticamente lo stesso: bordi squadrati, cornici ridotte e simmetriche su ogni lato, assenza del pulsante fisico Home, fotocamera frontale “nascosta” nella cornice e così via. Il display è un Liquid Retina da 8,3 pollici (2266 x 14488 pixel) con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e luminosità che si spinge fino ai 500 nit.

Il processore, come anticipato, è l’A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Se te lo stai chiedendo, la risposta è “sì”. L’iPad Mini del 2021 ha un chip più recente rispetto a quello che Apple ha deciso di posizionare sotto la scocca dell’iPad di 10a generazione. Ed è lo stesso chip di iPhone 14 e 14 Plus, per dire.

Il tablet è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione (e anche qui ci sarebbe qualcosa da dire…), non supporta il Face ID ma è munito del Touch ID, questa volta integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento. Sui due lati corti trovano spazio le griglie degli altoparlanti stereo, il Wi-Fi è di sesta generazione e la batteria offre circa 10 ore di autonomia. La fotocamera sul retro è da 12 megapixel con grandangolo, quella frontale – sempre da 12 megapixel – è invece un ultragrandangolo con supporto all’utilissima feature Inquadratura Automatica (Center Stage).

Fatta questa breve ma dettagliata presentazione, ti ricordo che lo sconto del 26% potrebbe avere durata breve (se non brevissima). Se punti quindi all’affare, dovresti cliccare su “aggiungi al carrello” quanto prima. iPad Mini 2021, a questo prezzo, è davvero un best buy.