Nel 2021 di Apple c’è stato un prodotto che ha conquistato un po’ tutta la community tanto per il suo design quanto per la scheda tecnica da vero top di gamma. Si tratta di iPad Mini di sesta generazione, tablet con un look moderno – preso in prestito dagli ultimi Air e Pro – e con il processore A15 Bionic. Così piccolo, così potente.

Quella ti segnalo oggi è una offerta davvero invitante. Sì, perché iPad Mini 6a Gen con connettività Wi-Fi in queste ore ti costa solo 495,69 euro. E puoi pagare anche a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 99,14 euro al mese.

iPad Mini: il meglio di Apple, ma in versioni ridotta

Nell’elenco di seguito trovi le principali caratteristiche di iPad Mini, un tablet che ha poco o nulla da invidiare ai fratelli maggiori e – soprattutto – ai device rivali.

Display Liquid Retina da 8,3″ (2266 x 1488 pixel) con True Tone, ampia gamma cromatica, luminosità 500 nit

Chip A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core

Touch ID per l’autenticazione sicura e Apple Pay

Grazie al nuovo chip A15 Bionic, iPad mini racchiude in poco spazio una potenza sorprendente. Mettilo alla prova: puoi scorrere al volo tutte le email arretrate, ritoccare foto con Photoshop, usare app evolute, catturare immagini spettacolari e scatenare la tua creatività ovunque ti trovi.