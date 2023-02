Sei alla ricerca di un tablet affidabile che non superi i 600 euro, utile tanto per l’intrattenimento quanto per la produttività e che abbia un look all’ultimo grido? Beh, stai descrivendo iPad Mini di 6ª generazione, ora in offerta su Amazon a soli 540€. E puoi pagarlo anche in 5 comode rate da 108,03€ al mese, senza costi aggiuntivi o nascosti.

iPad Mini 2021: compatto, completo, potente

Volendo sintetizzare al massimo, l’iPad Mini è una versione ridotta degli ultimi Pro ed Air. Il design (fantastico!) è praticamente lo stesso: bordi squadrati, cornici ridotte e simmetriche su ogni lato, assenza del pulsante fisico Home, fotocamera frontale “nascosta” nella cornice e così via. Il display è un Liquid Retina da 8,3 pollici (2266 x 14488 pixel) con True Tone, ampia gamma cromatica P3 e luminosità che si spinge fino ai 500 nit.

Il processore, come anticipato, è l’A15 Bionic con CPU 6-core, GPU 5-core e Neural Engine 16-core. Se te lo stai chiedendo, la risposta è “sì”. L’iPad Mini del 2021 ha un chip più recente rispetto a quello che Apple ha deciso di posizionare sotto la scocca dell’iPad di 10a generazione. Ed è lo stesso chip di iPhone 14 e 14 Plus, per dire.

Il tablet è compatibile con la Apple Pencil di seconda generazione (e qui ci sarebbe qualcosa da dire…), non supporta il Face ID ma è munito del Touch ID, questa volta integrato nel pulsante d’accensione/spegnimento. Sui due lati corti trovano spazio le griglie degli altoparlanti stereo, il Wi-Fi è di sesta generazione e la batteria offre circa 10 ore di autonomia. La fotocamera sul retro è da 12 megapixel con grandangolo, quella frontale – sempre da 12 megapixel – è invece un ultragrandangolo con supporto all’utilissima feature Inquadratura Automatica (Center Stage).

Fatta questa breve ma dettagliata presentazione, ti ricordo che lo sconto del 18% potrebbe avere durata breve (se non brevissima). Se punti quindi all’affare, dovresti cliccare su “aggiungi al carrello” quanto prima. iPad Mini 2021, a questo prezzo, è da prendere al volo!

