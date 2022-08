iPad entry level: potenza e supporto Apple Pencil a 349€

Perfetto per studenti, insegnanti e per chi ha bisogno di un buon tablet senza i fronzoli (e il salasso) dei modelli Pro ed Air, l’iPad di nona generazione con display da 10,2 pollici ha davvero molto da offrire. E tra l’altro è pure in super offerta, dunque non sorprende che sia tra i gadget high-tech più venduti del momento su Amazon. Lo paghi solo 349€ incluse spedizioni.

Insomma, parliamo di un buono sconto di 40€ sul prezzi standard, per la configurazione Argento da 64GB o Grigio Siderale da 64GB. Anche a rate da 69,80€ al mese con consegna immediata e interessi zero reali.

Perché acquistare l’iPad del 2021

Gli iPad sono da sempre ottimi dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, sia per chi crea contenuti che per chi ne usufruisce.

Il modello 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è fornito di Touch ID per lo sblocco e l’acquisto delle app; è il più classico dei tablet di Cupertino.

Scheda tecnica alla mano, con 349€ si acquista un prodotto con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil (di prima generazione) e Smart Keyboard. E un chip più che adeguato ai nostri tempi, ovvero l’A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto. E ovviamente sarà compatibile con iPadOS 16 non appena sarà lanciato dopo l’estate.