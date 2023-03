iPad 9ª gen: a QUESTO PREZZO, non c'è esitazione (-21%)

Fermati un secondo e dai un’occhiata a questa interessantissima offerta Amazon. L’iPad del 2021 è un dispositivo con display da 10,9″ che ha tutto quello che ti serve, e non costa nemmeno così tanto: oggi lo acquisti infatti a soli 349€ grazie all’ottimo sconto del 21%. E puoi pagare anche in 5 comode rate da 69,80€, senza costi aggiuntivi o nascosti. Impossibile trovare di meglio.

iPad 2021 (9ª gen) a meno di 350€: tutto merito di Amazon!

Gli iPad sono da sempre ottimi dispositivi per l’intrattenimento, lo svago e la produttività, a prescindere dalla modernità del look. Il modello base del 2021 ha cornici un po’ più spesse, non ha bordi squadrati ed è munito del Touch ID (che in tanti preferiscono al Face ID) e resta un device decisamente gradevole.

Scheda tecnica alla mano, con 369 euro ci si porta a casa un tablet con uno splendido display Retina da 10,2 pollici, una fotocamera frontale da 12MP con ultra-grandangolo e inquadratura automatica (Center Stage), compatibilità con Apple Pencil (di prima gen) e Smart Keyboard e – soprattutto – la potenza del chip A13 Bionic.

iPad 2021 è un dispositivo affidabile, con prestazioni sopra la media e dal prezzo contenuto. E poi non è da sottovalutare la questione aggiornamenti: essendo dello scorso anno, riceverà un bel po’ di major update, a partire da iPadOS 16.

