iPadOS 16 arriverà con un po’ di ritardo rispetto a quanto inizialmente previsto, quasi sicuramente ad ottobre (e non a settembre, come iOS 16). In ogni caso, ciò che ti interessa sapere è che il prossimo major update lo puoi installare anche su questo iPad “base” di 6a generazione ricondizionato e in offerta su Amazon a 212,89 euro.

Cosa si intende per “ricondizionato”? Questo iPad è stato professionalmente ispezionato, testato e pulito da un fornitore qualificato Amazon (Plunc Tech Recucling in questo caso). Il tablet è in condizioni eccellenti, ha una batteria che supera l’80% di capacità ed è idoneo alla sostituzione o al rimborso entro 1 anno dal ricevimento se non funziona come previsto.

iPad 9,7″ del 2018 ha ancora tanto da dire

Pur avendo un display leggermente più piccolo rispetto, questo iPad è praticamente identico al tablet made-in-Cupertino di 9a generazione attualmente in commercio.

Nella configurazione Grigio Siderale con 32GB di archiviazione interna, questo iPad ha tutto ciò che ti serve. La sicurezza del Touch ID (e degli aggiornamenti Apple, ovviamente), una porta jack da 3,5mm, il connettore Lightning e il chip A10 Fusion con architettura a 64-bit che fa girare tutto in modo fluido.

Il display è un Retina con tecnologia IPS e retroilluminazione a LED da 2048×1536 pixel. E c’è anche il supporto alla Apple Pencil di prima generazione, che non guasta di certo.

Vuoi sapere altro? Fotocamera da 8 megapixel, HDR per le foto, registrazione video a 1080p, Live Photos, Autofocus, coprocessore M10 integrato, FaceTime video e audio, giroscopio, accelerometro, supporto ad Apple Pay e così via. A poco più di 200 euro, non manca proprio nulla.